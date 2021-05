Regionaal Mobiliteitsteam moet werkloosheid door corona voorkomen

nieuws

Vanaf 1 juli kunnen inwoners van Groningen en Noord-Drenthe, die hun baan zijn verloren of dreigen te verliezen door de coronacrisis, terecht bij een nieuw Regionaal Mobiliteitsteam (RMT).

Het RMT is een samenwerkingsverband tussen het UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, het Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven en sociale partners.

Het team biedt werknemers extra hulp bij het vinden van ander werk en geeft inwoners de kans om zich te laten omscholen. Ook werkgevers die werknemers moeten ontslaan kunnen assistentie vragen bij het RMT. Daarnaast worden werkgevers die op zoek zijn naar personeel in contact gebracht met werkzoekenden.

“Het is voor bedrijven en werknemers een onzekere tijd”, aldus Carine Bloemhoff, Groninger wethouder en voorzitter van de arbeidsmarktregio. “Het mobiliteitsteam kan helpen en zorgen dat iedereen die dat nodig heeft weer een volgende stap in zijn of haar loopbaan kan maken. Want in bepaalde sectoren zullen banen verdwijnen, in andere sectoren zijn voldoende vacatures.”