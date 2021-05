Ree komt om het leven bij aanrijding op A7

nieuws

Foto: Andrzej Łuczak, woochuck@onet.eu - Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9175562

Bij een aanrijding op de A7 ter hoogte van Hoogkerk is in de nacht van zaterdag op zondag een ree om het leven gekomen. Dat laat Dierenambulance Groningen weten.

Bij de Dierenambulance kwam rond 01.30 uur een melding binnen van een gewonde ree. “De melding was bij ons binnengekomen via de politie Westerkwartier”, vertelt een medewerkster. “Wij zijn daarop ter plaatse gegaan. We hebben het dier onderzocht en hebben daarop helaas moeten besluiten om de ree in te laten slapen. Het dier had een open botbreuk opgelopen waarbij het bot er uit stak. Revalideren is een optie maar dit is een heel lang proces waarbij het niet zeker is of het dier er weer goed uit komt. Daarnaast heeft de ree te maken gekregen met veel stress. Eerst door de aanrijding, later door mensen die zich om het dier bekommerden. Dus helaas hebben we het dier in moeten laten slapen.”

De medewerkers van de Dierenambulance kregen bij het ongeluk hulp van de politie Westerkwartier en een motorrijder uit Stad. Zij zorgden ervoor dat er een veilige werkruimte werd gecreëerd op de snelweg. Hoe het dier is aangereden is onbekend.

View this post on Instagram A post shared by Politie Westerkwartier (@politie_westerkwartier)