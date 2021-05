Rechter wijst verzoek ontruimingsbescherming drafbaan af: “Streep door de rekening”

nieuws

Foto: KHRV

De rechter verleent de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging Groningen, KHRV, geen ontruimingsbescherming. De KHRV laat weten dat dit een streep door de rekening is.

“Dit is slecht nieuws voor onze vervolgplannen”, laat woordvoerder Kees de Bock weten. “Het is ook een streep door de rekening.” De mondelinge behandeling van de zaak om de drafbaan in het Stadspark open te houden voor de drafsport diende vorige maand. Na afloop liet de vereniging nog weten positief te zijn. “Dat gold niet alleen voor mij, ook bij de andere bestuursleden, onze advocaat en andere betrokkenen heerste een positief gevoel. Nu de rechter deze uitspraak heeft gedaan betekent dit dat het terrein op 27 augustus ontruimd moet zijn.”

Rijplaten

Cruciaal in het verhaal lijken de rijplaten te zijn. “Om evenementen te kunnen organiseren op een terrein met een drafbaan zijn rijplaten nodig. De rechter heeft zich bij de uitspraak gebaseerd op informatie van de gemeente die op dat moment juist was. Uiteindelijk is gebleken dat slechts een klein gedeelte van de sintelbaan met rijplaten bedekt hoeft te worden. Terwijl in de informatie van de gemeente het tegenovergestelde wordt beweerd. Daar heeft de rechter over gezegd dat het commercieel niet handig is. Dat snappen wij, maar de uitspraak is wel gebaseerd op foutieve informatie.”

Drafsport 2.0.

De KHRV laat zich nog niet uit het veld slaan. “Volgende week vindt er een inspraakavond plaats waarbij buurtbewoners hun zegje mogen doen. Wij hopen ook nog een woordje te kunnen doen, ook omdat ons plan Drafsport 2.0. nog altijd op tafel ligt.” In dit plan kunnen op de drafbaan evenementen gehouden worden maar kan ook de drafsport blijven bestaan. Eerder heeft de KHRV hierover laten weten graag met het stadsbestuur in gesprek te willen, maar dat men geen reactie krijgt.

“Nog twee prachtige koersdagen”

“Daarnaast willen we de komende tijd met verschillende partijen in gesprek wat we kunnen doen. Feit blijft dat we in de periode tot 27 augustus nog twee prachtige koersdagen kunnen organiseren op onze baan. Hopelijk mag daar ook publiek bij aanwezig zijn.”