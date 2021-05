Rechtbank in Stad veroordeelt bedrijf uit Cyprus voor nep-BItcoinadvertenties met BN’ers

nieuws

De rechtbank in Groningen heeft zich woensdag uitgesproken tegen het Cypriotische F1 Markets, in een geschil met een Noord-Nederlandse belegger. Het bedrijf moet 50.000 euro terugbetalen aan de klant, omdat het nepadvertenties met BN’ers gebruikt voor producten die het niet verkoopt.

Klanten kwamen, via de nep-advertenties, uit bij een pagina waar ze dachten te investeren in Bitcoins. Maar in werkelijkheid konden de klanten ‘Contracts for Difference’-kopen, door de rechtbank omschreven als ‘zeer risicovolle beleggingsproducten’. Ook is de rechtbank van oordeel dat de beleggingsfirma agressieve handelspraktijken heeft gebruikt om de consument tot het doen van beleggingen in CFD’s aan te zetten. Verder heeft de beleggingsfirma de consument misleid inzake het verliesrisico en hem herhaaldelijk onder druk gezet om meer gelden in te leggen om de dekking te verbeteren in plaats van zijn verlies te nemen.

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf in Nederland werd veroordeeld voor dergelijke praktijken. In een eerder proces bepaalde de rechtbank al dat enkele gedupeerden gezamenlijk 800.000 euro terug moesten krijgen van het bedrijf.