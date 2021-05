Rechtbank eist onderzoek naar echtheid mogelijke ‘bekentenisbrief’ bij verkrachtingszaak

nieuws

De rechtbank in Groningen heeft donderdagmiddag het proces tegen een 59-jarige man uit Delfzijl voor lange tijd geschorst. Dat bepaalde de rechtbank, omdat het Nederlands Forensisch Instituut een onderzoek moet instellen naar de echtheid van een brief. Dat meldden RTV Noord en DvhN donderdagavond.

In deze brief staan ‘excuses’ van de man, die mogelijk een bekentenis vormen voor de verkrachtingen van een broer en zus uit Groningen. De verkrachtingen van de destijds minderjarige broer en zus zouden tussen 1991 en 1993 hebben plaatsgevonden, maar de twee slachtoffers deden in 2019 pas aangifte. In de brief, die door de verdachte zou zijn getypt, kan opgemaakt worden dat hij excuses maakt voor de verkrachtingen. Daarmee zou de man tegelijkertijd schuld bekennen.

Het OM wil de brief daarom graag aandragen als bewijsstuk in het proces tegen de verdachte, die naast dit misdrijf ook werd beschuldigd in een verjaarde ontuchtzaak in Onnen.

De man zelf ontkent echter de brief te hebben geschreven. Ook de advocaat van de man trekt de echtheid van de brief in twijfel, omdat er een organisatie in wordt genoemd, die pas in 2012 werd opgericht. Dit terwijl de brief ergens in de jaren negentig geschreven zou zijn.

Het Nederlands Forensisch Instituut moet nu onderzoek gaan doen naar de brief. Pas als dat is gebeurd, gaat de zaak verder. Naar verwachting duurt het onderzoek langer een halfjaar.