Raad van State: bouw Kattenbrug moet worden stilgelegd

nieuws

Foto Gemeente Groningen. Kattenbrug

De bouw van de Kattenbrug over het Schuitendiep moet vanaf vrijdag 14 mei stilgelegd worden. Dat heeft de Raad van State dinsdag bepaald.

Met deze uitspraak heeft het hoogste rechtscollege een beslissing van de rechtbank in Groningen geschorst. Volgens omwonende Kors van Bladeren, die de zaak had aangespannen, was de vergunning voor de aanleg in strijd met het bestemmingsplan voor dit beschermde stadsgezicht. De Raad van State wil dat de gemeente een nieuwe vergunningsprocedure opstart. Later dit jaar volgt dan een zogenoemde bodemzaak.

Voor de gemeente is dit een grote tegenvaller. De aanleg van de Kattenbrug is al vrij ver gevorderd en diverse straten rond de bouwlocatie zijn inmiddels op de schop gegaan. Uitstel van het werk zou grote problemen voor het verkeer kunnen veroorzaken. De brug is belangrijk voor het openbaar vervoer, dat straks niet meer door de binnenstad rijdt.