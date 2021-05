Qbuzz zet extra bussen in tijdens treinstremming

nieuws

Foto Andor Heij

Omdat er vanaf aanstaande zaterdag, tot en met zondag 16 mei, geen treinen rijden tussen het Hoofdstation en station Groningen Europapark, gaat busmaatschappij Qbuzz extra bussen laten rijden van en naar het laatstgenoemde station.

Buslijn 2 tussen Europapark en de Zernike Campus rijdt, tijdens de treinstremming, van ’s morgens vroeg tot na middernacht en ook op zondag. De lijn rijdt op deze dagen minimaal twee keer per uur. Ook rijdt er een extra stadslijn, lijn 17, tussen station Europapark en Kardinge via de Sontweg. Deze lijn rijdt ook de hele dag, minimaal twee keer per uur en sluit onder andere aan op de Intercity’s.

Ook treinvervoerders NS en Arriva zullen tijdens de treinvrije periode bussen inzetten. Deze zullen tussen de twee gesloten stations gaan pendelen.