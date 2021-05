PVV wil duidelijkheid over mogelijke dwangmaatregelen om huizen van het gas te krijgen

nieuws

Foto: Pexels

De fractie van de PVV in de Groningse gemeenteraad heeft het stadsbestuur om duidelijkheid gevraagd over de komst van mogelijke dwangmaatregelen om woningen van het aardgas te krijgen.

Aanleiding voor de vragen is een situatie in de gemeente Assen. In februari van dit jaar schreef wethouder Karin Dekker (GroenLinks een brief namens stedennetwerk G40 waarin de Rijksoverheid werd gevraagd een doorzettingsmacht te regelen om in het algemeen belang een wijk van het aardgas af te kunnen halen. In Assen gaat de discussie over de wijk Kloosterveen om deze in 2030 volledig van het gas te krijgen. In die discussie heeft Dekker altijd gezegd dat Assen als gemeente niet met een doorzettingsmacht bezig is. Volgens de werkgroep Duurzaam Kloosterveen staat de brief die namens de G40 gestuurd werd haaks op de uitspraken van de wethouder. Stadspartij PLOP heeft daarop gezegd dat de gemeenteraad van Assen onvoldoende is geïnformeerd over de komst van mogelijke dwangmaatregelen.

Schriftelijke vragen

De fractie van de PVV vraagt in schriftelijke vragen aan het Groningse stadsbestuur aan welke brief van de G40 wordt gerefereerd. Daarnaast wil ze weten waarom de Groningse gemeenteraad niet hierover is geïnformeerd. Daarnaast wil de fractie weten of er afspraken zijn gemaakt met het Rijk over een eventuele doorzettingsmacht en welke instrumenten gebruikt kunnen worden om mensen te dwingen om woningen van het gas te halen.

Grotestedenbeleid

Het grotestedenbeleid, GSB, werd in 1994 door de Nederlandse rijksoverheid opgezet als speerpunt tijdens het eerste kabinet van premier van Wim Kok (PvdA). In eerste instantie richtte het zich op de vier grote steden, door de jaren heen zijn er meer gemeenten toegevoegd waardoor het totale aantal naast de grote 4, G4, uit veertig middelgrote steden bestaat, G40. Groningen is één van de steden die vertegenwoordigd is in de G40.