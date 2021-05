PvdD: ‘Bouwplannen Suikerzijde gaan ten koste van natuur’

De Partij voor de Dieren vindt dat de bouwplannen voor de Suikerzijde te veel ten koste gaan van de natuur. Daarom willen ze dat er een goed alternatief komt.

De gemeente wil achter de oude Suikerunie een nieuwe woonwijk bouwen, maar dat zou in het leefgebied van onder andere vogels en vleermuizen zijn. De PvdD hoopt daarom dat er een goed alternatief komt. “Het is niet zomaar een stukje land,” zegt fractievoorzitter Kirsten de Wrede. “Het is een heel waardevol natuurgebied. Er komen alleen al 61 vogelsoorten voor, waaronder veel soorten die op de rode lijst staan. Zulke waardevolle natuur moet je koesteren.”

De Wrede snapt wel dat er huizen gebouwd moeten worden, maar ze denkt dat daar een makkelijke oplossing voor is. “Op het Suikerunieterrein kun je makkelijk 5000 woningen kwijt zonder dat je op die vloeivelden moet bouwen. Daar kun je makkelijk omheen. De wethouder gaat de ecologie achteraf inpassen. Dat zien we steeds.”

Ze vindt dat er nu opnieuw naar de plannen gekeken moet worden, samen met een bureau dat gespecialiseerd is in bouwen in de natuur.