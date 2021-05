Publiek toegestaan bij play-off wedstrijden FC Groningen

nieuws

Foto: Sportphotoagency.com FC Groningen - FC Utrecht 0-1 *Issah Abass* of FC Utrecht scores 0-1

Tijdens de play-off wedstrijden voor Europees voetbal in de Eredivisie mag er weer een beperkte hoeveelheid publiek aanwezig zijn in de stadions. Dat betekent dat ook FC Groningen haar eerste play-off wedstrijd tegen FC Utrecht aanstaande woensdag met publiek mag spelen.

De KNVB bevestigt maandagmiddag berichtgeving vanuit het Kabinet over de heropening van voetbalstadion voor publiek. FC Groningen speelt woensdag een uitwedstrijd in Utrecht, dus fans van de Groningse club kunnen niet naar de wedstrijd. Dat is misschien aankomende zaterdag pas het geval, mocht Sparta in haar halve finale winnen van Feyenoord.

Toeschouwers moeten, voordat ze welkom zijn in het stadion, wel eerst een negatieve coronatest kunnen overleggen. FC Groningen speelt aanstaande woensdag om 18.45 in De Galgenwaard tegen FC Utrecht.