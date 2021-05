Psycholance in het eerste half jaar 411 keer ingezet

nieuws

Foto: Ambulancezorg Groningen via Twitter (@AmbulancezorgGR)

Ambulancezorg Groningen kijkt tevreden terug op het eerste half jaar van de pilot waarin een Psycholance is ingezet. In het project wordt er nauw samengewerkt met Lentis.

De Psycholance wordt sinds oktober 2020 ingezet voor personen met verward en/of onbegrepen gedrag. Het voertuig lijkt op een gewone ambulance maar wijkt op verschillende punten af. Zo heeft de wagen een rustgevend interieur dat een fraai Holland landschap laat zien. Daarnaast wordt het voertuig bemant door een GGZ-verpleegkundige en een huisartsenchauffeur. De wagen is zeven dagen per week inzetbaar en in totaal zijn er acht huisartsenchauffeurs en negen Lentis-verpleegkundigen beschikbaar die ingezet kunnen worden op de wagen.

In het afgelopen half jaar werd de Psycholance 411 keer ingezet en werden er 360 personen vervoerd. In bijna 89% van de ritten ging het om gepland vervoer. In de overige ruim 11% was sprake van spoedvervoer. Daarnaast waren er 51 ritten waarbij er uiteindelijk geen vervoer nodig was. Uit een verdere analyse blijkt dat in vijftig gevallen vervoer nodig was nadat een persoon gebruik had gemaakt van middelen, 76 keer vanwege suïcidaal gedrag en 162 keer vanwege een psychiatrische boordeling door Lentis.

Zie jij het leven niet meer zitten? Praten kan opluchten. Je kan 24/7 anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis)