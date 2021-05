Provincies roepen kabinet op om culturele instellingen te openen

nieuws

Musea, theaters en andere culturele instellingen moeten zo snel mogelijk open. Die oproep doen cultuurgedeputeerden van alle provincies in een brief aan het kabinet.

Deze week mochten onder andere sportscholen en pretparken weer open. Eerder werden de regels voor de horeca en winkels versoepeld. De gedeputeerden schrijven dat het onderscheid tussen horeca en winkels aan de ene kant en musea en theaters aan de andere kant snel van tafel moet: “Cultuur is geen luxeproduct nadat al het andere op orde is. Het is onderdeel van het herstel van onze samenleving.”

Verder schrijven de gedeputeerden, waaronder Mirjam Wulfse uit Groningen, dat de culturele sector van grote economische waarde is en dat alle protocollen gereed zijn om de instellingen veilig te openen. “We hebben vorig jaar gezien dat de sector er klaar voor is. De kunst- en cultuursector is een essentiële sector voor onze samenleving en hoort daarom vooraan te staan bij versoepelingen.”

Theaters en musea zijn nu stap drie van de versoepelingen van het kabinet. Zoals het er nu uitziet mogen zij 9 juni weer open, maar wel met strenge maatregelen.