“Protestmars studenten succesvol verlopen, op 3 juni landelijke staking”

nieuws

Foto: Jens Vos

De protestmars door de Groningse binnenstad om het leenstelsel af te schaffen is dinsdagmiddag succesvol verlopen. Dat laat Marinus Jongman van de Groninger Studentenbond weten.

Hoi Marinus! Hoe is het gegaan?

“Het ging hartstikke goed. We schatten dat er ongeveer 75 studenten meegelopen hebben. Dat was ook het aantal waar we vooraf op gerekend hadden. Tijdens de protestmars hebben we rekening gehouden met de coronamaatregelen. Door het houden van anderhalve meter afstand had de protestmars ook een imposante lengte. De mars begon bij het Academiegebouw, ging naar het Zuiderdiep en daarna weer terug. Onderweg kregen we flink wat aanmoedigingen, bijvoorbeeld van mensen die uit de ramen hingen.”

Het doel is om een einde te maken aan het gewraakte leenstelsel. Hoe hebben jullie dat gestalte gegeven?

“Deze actie vond niet alleen in Groningen plaats, maar ook in diverse andere steden. We vinden het belangrijk dat studenten schuldenvrij af kunnen studeren. Toen we terugkwamen bij het Academiegebouw hebben alle deelnemers op een bordje geschreven waarom dit volgens hen moet gebeuren. Het College van Bestuur van de RuG was helaas niet aanwezig, maar we hebben de bordjes op kunnen hangen aan een hek. Een beetje vergelijkbaar met hoe Martin Luther dit ooit heeft gedaan.”

Schuldenvrij af kunnen studeren. Als we naar de huidige situatie kijken, hoe groot is de schuld als een student afstudeert?

“Dat verschilt heel erg. Gemiddeld gaat het om 26.000 euro per student. We zien dat er door de studenten wel maatregelen worden genomen om hun studieschuld naar beneden te brengen. We zien dat studenten op het hbo bijvoorbeeld meer werken, anderen kiezen er voor om langer thuis te blijven wonen. Maar er zijn qua schulden uitschieters. Zo zijn er verhalen bekend van studenten die een schuld hebben van 60.000 euro. En dat heeft gevolgen voor als je bijvoorbeeld later een huis wilt kopen. Met een schuld van 60.000 euro krijg je 90.000 euro minder hypotheek. Dat betekent dus dat wij als studenten eeuwig moeten blijven huren.”

Jullie zijn afhankelijk van de politiek, zij kunnen dit veranderen. Zit daar beweging in?

“Er zijn achttien partijen in de Tweede Kamer. Eén partij is voor het leenstelsel; dat is de VVD. Dus er zit beweging in, hoewel alle partijen nog niet op één lijn zitten. Daarom gaan we ook door met actievoeren. Op 3 juni staat een landelijke studentenstaking op de planning. Hoe die er precies uit gaat zien is nog onduidelijk maar het is de bedoeling dat op die dag geen onderwijs gevolgd gaat worden.”