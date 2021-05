Programmeur Peter Weening na 40 jaar Vera met pensioen

nieuws

Foto: Bjorn Berings. Peter Weening

Peter Weening stopt op 1 oktober als programmeur van de Groninger poptempel Vera. Hij wordt deze maand 66 jaar en gaat later dit jaar met pensioen.

Weening is inmiddels de langstzittende popprogrammeur van Nederland. Hij heeft in veertig jaar tijd bij Vera meer dan 7.000 artiesten en bands geboekt. Het betrof veelal bands uit het genre ‘alternative rock’. Ook had hij een neusje voor het boeken van bands die niemand op dat moment nog kende, maar die later wereldberoemd werden, zoals U2, Nirvana, Pearl Jam, Dinosaur Jr. en the White Stripes.

Weening ontving in 2018 voor zijn verdiensten de erepenning van de gemeente Groningen. Wie hem gaat opvolgen, is nog niet bekend. Vera zoekt dit moment intern naar een nieuwe programmeur.