Proeftuin met 5G-netwerk in Groningen mag nog zeker twee jaar door

Peter Rake, programmamanager 5Groningen, in gesprek met Egbert Swierts van OmniDrones - Foto: Corné SparidaensPeter Rake, programmamanager 5Groningen, in gesprek met Egbert Swierts van OmniDrones - Foto: Corné Sparidaens

De proeftuin van 5Groningen wordt verlengd. Alle elf partners binnen het project hebben zich voor nog eens twee jaar verbonden aan het pilot-project.

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, het Economic Board Groningen en het Nationaal Programma Groningen investeren de komende twee jaar nog eens 1,7 miljoen euro in het traject. Daarnaast maakt het Nationaal

Programma Groningen nog eens zeven ton vrij voor mkb-ers uit de provincie, die innovaties met betrekking tot de nieuwste generatie mobiel internet willen uitproberen.

“We willen de komende periode nog meer de verbinding zoeken met innovatiehubs, gemeenten en overige partners, zodat we samen de innovaties op het gebied van digitalisering versterken en het bedrijfsleven in de regio optimaal kunnen bedienen”, vertelt Peter Rake, programmamanager bij 5Groningen. “Ons doel is om een blijvende impact te realiseren. Niet alleen in het aardbevingsgebied, maar in de gehele provincie Groningen.”

De 5G proeftuin bestaat sinds 2016 en beschikt over een 5G Lab op het Zernike-terrein in Groningen. Daarnaast is er een indoor testlocatie in Hoogezand. In de afgelopen vijf jaar zijn er meer dan dertig pilotprojecten uitgevoerd, waaronder een innovatieve noodknop waarmee mensen altijd en overal hulp in kunnen roepen, sensoren die realtime waterkwaliteit

meten en nieuwe technologieën die worden ingezet voor precisielandbouw. Daarnaast hebben ruim 300 studenten een 5G-gerelateerde opdracht gedaan.