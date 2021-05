Proef met verkoelende plantenmuur van afvalplastic op Suikerterrein

nieuws

Foto: Save Lodge

De Groninger start-up Save Lodge mag een muur van afvalplastic gaan bouwen bij de ‘circulaire wijk’ De Loskade op het Suikerterrein. De muur, waar planten in kunnen groeien en regenwater in opgevangen wordt, biedt verkoeling op hete dagen en vangt CO2 en fijnstof op.

Save Lodge smelt grijs afvalplastic om tot holle bouwblokken met ronde openingen aan de voorkant. Daarin wordt aarde geplaatst, om er vervolgens zaden in te planten. Voor de beregening wordt hemelwater gebruikt.

“We vinden het fijn dat we een nieuw product, dat echt wat kan bijdragen aan het leefklimaat voor de bewoners, een plek kunnen geven in ons Living Lab aan De Loskade”, zo stelt Esther de Jager van Van Wijnen. “Dit is precies waarom we deze hebben opgestart.”

De muur wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente. De muur wordt, naast de proefopstelling in Groningen, ook getest in op negen andere plekken in Nederland en Duitsland. Terra Next, de Hanzehogeschool en het Alfa College gaan meten hoeveel regenwater, CO2 en fijnstof in de muur worden opgeslagen en hoeveel verkoeling de muur biedt op hete dagen. Ook het gebruik van de muur als geluidswal wordt onderzocht.

Save Lodge hoopt binnen een jaar genoeg informatie te hebben over het nieuwe product, zodat er woningen, tuinhuizen, schuttingen en geluidswallen mee gebouwd kunnen worden.