Problemen met Trompbrug, brug afgesloten voor alle verkeer

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Trompbrug is zondag afgesloten voor al het verkeer. De oorzaak is een probleem met de bekabeling van de brug.

Door de problemen blijft de brug in een open- en gesloten stand niet goed op zijn plaats. “Fietsers en voetgangers kunnen er niet over heen”, vertelt woordvoerder Hans Coenraads van de gemeente Groningen. Ook de beroepsvaart ondervindt hinder. Medewerkers van Rusthoven zijn inmiddels ter plaatse om het euvel op te lossen.

De verwachting is dat de afsluiting tot in ieder geval maandag gaat duren. Fietsverkeer en voetgangers worden omgeleid. Hoe het probleem met de bekabeling heeft kunnen ontstaan is onbekend.

