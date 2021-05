Prijsvrij neemt deel van failliete D-reizen over

nieuws

De vestiging van D-Reizen aan de Oude Ebbingestraat - Foto: Google Maps - Streetview

De failliete reisorganisatie D-reizen maakt voor een deel een doorstart met reisbureau Prijsvrij Vakanties. De NOS meldt dat de overeenkomst dinsdagavond is rondgekomen.

Het reisbureau wil 100 tot 150 winkels overnemen. Daardoor zouden ruim 400 medewerkers van D-reizen hun baan kunnen behouden. D-reizen, dat begin vorige maand failliet werd verklaard, had 285 reisbureaus met in totaal ruim 1150 medewerkers in dienst.

Het is nog onduidelijk welke winkels weer opengaan. D-reizen had vestigingen in de Oude Ebbingestraat, Winkelcentrum Paddepoel en de Rijksstraatweg in Haren. “Met de curatoren is overeengekomen dat op dit punt nog een definitieve vaststelling zal plaatsvinden,” laat Prijsvrij weten. De naam D-reizen blijft staan op de winkels die worden overgenomen.

Het bedrijf kwam in de problemen door reisverboden, als gevolg van de coronacrisis. Ook kwam het geld uit het foucherfonds van de overheid niet op tijd binnen bij de reisorganisatie.