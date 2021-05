Pride Photo Tentoonstelling geopend bij Der Aa-kerk: “Je plant een zaadje”

nieuws

Wethouder Chakor (GroenLinks) opent de fototentoonstelling. Foto: Erik Brand / gemeente Groningen

Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) heeft zaterdagochtend de Pride Photo Tentoonstelling bij de Der Aa-kerk geopend. Volgens de organisatie is de opening goed verlopen.

“Het was heel mooi”, zegt directeur Hein-Jan Keijzer. “Zeker in een tijd waarin er niet veel mogelijk is, is het fijn dat we dit toch kunnen doen. Bij de opening waren een aantal mensen die hun zegje hebben kunnen doen, waaronder wethouder Chakor.” Volgens Keijzer trok de tentoonstelling ook direct veel belangstelling. “Het is geplaatst op een drukke plek. Zowel vanochtend als vanmiddag zijn er constant mensen aanwezig die de foto’s bekijken en de verhalen lezen. We krijgen ook direct veel positieve reacties.”

“Dit wist ik niet”

Groningen is de tweede plek die aangedaan wordt door de tentoonstelling. “Op 1 mei zijn we begonnen in Amsterdam. Na Groningen gaan we tot half-december nog acht locaties in het land bezoeken.” Op de tentoonstelling zijn twintig foto’s te zien. “In totaal zijn er 2.500 inzendingen gedaan. Een vakjury heeft er uiteindelijk twintig gekozen op basis van impact van de beelden maar ook met betrekking tot de verhalen die achter een foto schuil gaan.” Het doel volgens Keijzer is om mensen na te laten denken. “Je plant een zaadje om überhaupt eens na te gaan denken dat een relatie niet beslist uit een man en een vrouw hoeft te bestaan maar dat er ook andere mogelijkheden zijn. Ik weet ook zeker dat iedereen die de expositie bezocht heeft gaat zeggen, dit wist ik niet, hier zit wel iets in, hier zijn mijn ogen open gegaan.”

“Grijp je kans”

De twintig foto’s behandelen thema’s als eenzaamheid onder oudere LHBTI-personen, LHBTI-vluchtelingenproblematiek en geweld tegen transgenders. De tentoonstelling is tot 10 juni te bekijken. De komende weken worden er verschillende activiteiten georganiseerd rond de fototentoonstelling door studentenvereniging Ganymedes. “Ik zou ook zeggen, grijp je kans. Zoveel is er in deze coronatijd niet te zien.”