Pop-upgalerie in Vindicatpand aan Grote Markt gaat maandagavond open

Foto: Sebastiaan Scheffer

Aanstaande maandag openen Vindicat en Stadsblog Sikkom een pop-up kunstgalerie in het pand van de studentenvereniging aan de Grote Markt. Marianne Brouwer en Sebastiaan Rodenhuis zijn de eerste twee kunstenaars die hun werk drie maanden lang mogen tonen, achter de metershoge ramen in de gevel.

Tot nu toe boden de grote ramen van het Vindicatpand uitzicht op een lege en donkere ruimte, tussen de geluidswerende wanden van de inpandige discotheek en de gevel. “We vonden het zonde dat er niets met de ruimte gebeurde”, aldus Wessel Giezen, rector van Vindicat. De studentenvereniging zocht daarom contact met stadsblog Sikkom en organiseerden samen een wedstrijd voor jonge artiesten. De zeskoppige jury (bestaande uit afgevaardigden van Forum Groningen, Noorderpoort, Christie’s, Groninger Museum, Vindicat en Sikkom) koos uit ruim tachtig inzendingen acht kunstenaars voor de expositie.

Elk kwartaal mogen twee van deze winnaars exposeren in de ruimte. “Met deze tijdelijke expositie in hartje binnenstad willen we jong creatief talent een springplank bieden. Iedereen die langsloopt of hiernaast op het terras zit komt in aanraking met de werken. Een heel laagdrempelige galerie dus eigenlijk,” zo stelt Niels Rutjes, brand marketeer Sikkom.

De twee kunstenaars die gedurende het eerste kwartaal exposeren zijn Marianne Brouwer en Sebastiaan Rodenhuis. Brouwer maakte voor expositie schilderijen, op de grens tussen herkenbaarheid en abstractie, van het Reitdiep, Noorderhaven en het Stadspark. Rodenhuis maakt hij onder andere rauwe, indringende fotoportretten van Stadjers die op straat leven.

De werken van Brouwer en Rodenhuis zijn te zien tot en met 27 augustus. In de daaropvolgende periodes worden werken getoond van David Sciarone, Matias Salgado, Maxime Kool, Noah Slot, Ottokaji Iroke en Sander van der Bij.