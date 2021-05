Politie: ‘Tsjechische schipper (59) was nuchter tijdens aanvaring; verhoor gaat verder’

nieuws

Foto: Ruben Huisman (112 Groningen)

De politie heeft zaterdagmiddag haar eerste onderzoek naar de aanvaring van de Gerrit Krolbrug afgerond. Daaruit is gebleken dat de schipper, een 59-jarige man uit Tsjechië, niet onder invloed was van drank of drugs op het moment van de aanvaring.

Ook zijn er geen technische mankementen vastgesteld aan het Duitse vrachtschip, die de aanvaring veroorzaakt kunnen hebben. Voorlopig heeft de politie daarom alleen proces-verbaal opgemaakt tegen de schipper wegens ‘geen goed zeemanschap’. De onderzoeken en verhoren rond de aanvaring zullen de komende dagen verder gaan. Mogelijk volgen er daarna meer tenlasteleggingen.

Verschillende teams van de politiedienst Infrastructuur hebben, in de loop van zaterdagochtend, onderzoek gedaan naar de oorzaak van de aanvaring. Zo hebben leden van het politieteam Verkeersspecialisten Water, samen met een droneteam, technisch onderzoek rond het motorschip verricht.

In de nacht van vrijdag op zaterdag vond een aanvaring plaats met de Gerrit Krolbrug over het Van Starkenborghkanaal. De brug raakte daarbij ernstig beschadigd. Alle opvarenden en de scooterrijder die op de brug reed op het moment van de aanvaring, zijn met de schrik vrijgekomen. Rijkswaterstaat maakte zaterdagmiddag bekend dat zaterdagavond een hijsoperatie plaatsvindt om het brugdek uit de vaarweg te verwijderen.