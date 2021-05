Politie op zoek naar insluiper, Burgernetactie opgestart

nieuws

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

De politie is zondagmiddag op zoek naar een persoon die verdacht wordt van insluiping in een pand in Haren. Er is een Burgernetactie gestart om de verdachte op te sporen.

De insluiping vond plaats in het begin van de middag in een gebouw aan de Beatrixlaan in Haren. “We zijn op zoek naar een jongen die 14 of 15 jaar oud is”, meldt de politie. “Hij beweegt zich voort op een oude fiets. De jongen is in het zwart gekleed en heeft een capuchon op.”

Mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op alarmnummer 112.

