Politie onderzoekt duivendoders bij Gyas: ‘Betrokken leden krijgen gepaste straf’

De politie is een onderzoek gestart naar het ‘duiven-incident’ bij roeivereniging Gyas uit Groningen. Dat laat het bestuur van de vereniging donderdagmiddag weten in een persverklaring.

De verklaring volgt op media-ophef, die ontstond nadat twee leden van de vereniging een foto van zichzelf op sociale media plaatsten met een aantal dode duiven en een luchtbuks. Het doden van vrijwel alle duivensoorten is verboden in Nederland. Alleen de verwilderde postduif mag worden gevangen of weggejaagd.

De vereniging bevestigt donderdagmiddag ook dat een bestuurslid akkoord heeft gegeven voor het doden van de dieren. “Zowel het betreffende bestuurslid als de jongens wisten niet dat dit verboden is. Dit bestuurslid heeft berouw over de beslissing die gemaakt is”, aldus Gyas-praeses Emma du Marchie Sarvaas. Overlast van duiven in de botenloods was volgens Gyas de reden voor het doden van de dieren. De poten en de poep van de duiven kunnen volgens de roeivereniging grote schade veroorzaken aan de boten.

Over de gedeelde foto zelf schrijft Du Marchie Sarvaas: “De uitstraling die deze foto heeft, past niet bij de identiteit van Gyas. Zowel het betreffende bestuurslid als de jongens hebben inmiddels een gepaste straf opgelegd gekregen. Ze zijn hiervan op de hoogte gesteld.”

De vereniging voegt daaraan toe dat ze volledige medewerking zal geven aan een onderzoek van de politie naar het incident: “Een dergelijke situatie moet in de toekomst voorkomen worden.”