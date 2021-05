Politie: “Granaat Engelse Kamp is explosief uit Tweede Wereldoorlog”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De granaat die dinsdagavond gevonden werd op een bouwterrein bij het Engelse Kamp is een explosief uit de Tweede Wereldoorlog. Dat laat de politie weten.

Het explosief werd in het begin van de avond gevonden. “Spelende kinderen troffen het projectiel aan”, laat de politie weten. “Daarop zijn gelijk de hulpdiensten ingeschakeld. Agenten hebben in de gaten gehouden dat mensen het terrein niet betraden terwijl een explosievenverkenner van de politie onderzoek deed naar het projectiel. Naar aanleiding van dit onderzoek werd de hulp ingeroepen van de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie, de EODD. Zij hebben hebben de granaat naar Driebond gebracht, waar het is vernietigd.”

Dat er een granaat op de plek wordt aangetroffen is niet vreemd. “Zowel tijdens de Eerste als de Tweede Wereldoorlog hebben er Engelse en Britse soldaten gebivakkeerd.” Eerder werd op de plek al een oorlogshelm aangetroffen, die vermoedelijk ook uit de Tweede Wereldoorlog stamt.