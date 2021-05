Politie: ‘Geen schietpartij in Leisteenstraat, wel ruzie in relationele sfeer’

nieuws

Foto: Patrck Wind, 112groningen

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat er vrijdagavond in de Leisteenstraat in de wijk Vinkhuizen niet geschoten is. Wel is er één persoon aangehouden.

Vrijdagavond ging het gerucht dat er in de straat mogelijk geschoten was. Op basis van een melding kwamen agenten ook in kogelwerende vesten ter plaatse. Al snel bleek dat het om een ruzie in de relationele sfeer ging. Eén persoon werd aangehouden. Deze persoon werd meegenomen naar het politiebureau en werd daar gehoord. Aan het einde van de avond werd de persoon weer vrijgelaten.

De politie doet verder onderzoek in de zaak.