Politie: “Bemanningsleden als getuige gehoord, schipper ontvangt tweede bekeuring”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De schipper van het tankschip, dat in de nacht van vrijdag op zaterdag de Gerrit Krolbrug ramde, heeft een tweede bekeuring gekregen. Dat laat de politie weten.

Zaterdag kreeg de schipper al een proces-verbaal voor geen goed zeemanschap. Daar is nu een bekeuring voor ‘door zijn schuld vernielen van’ de brug bijgekomen. De politie laat daarnaast weten dat zondag de overige bemanningsleden als getuige zijn gehoord. Dit is gedaan om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de situatie.

Zaterdag liet de politie al weten dat de schipper, een 59-jarige man uit Tsjechië, niet onder invloed was van alcohol of drugs ten tijde van de aanvaring. Ook is gebleken dat er geen technische mankementen aan het schip waren. Het onderzoek naar de precieze toedracht wordt ondertussen voortgezet.