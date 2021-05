Podcast: Grote Markt 1 – #18 Interieursloop in de Schilderswijk

In de podcast Grote Markt 1 bespreken presentator Wouter Holsappel en politiek junkie Ecco van Oosterhout allerlei onderwerpen die op één of andere manier te maken hebben met de lokale politiek.

In aflevering 18 zijn Hilbrand Edskes en Marinus Jongman te gast. Hilbrand zet zich al tijden in tegen de sloop van monumentale interieurs in de Schilderswijk. Daar worden studentenhuizen op grote schaal omgebouwd tot huizen met studio’s en verdwijnen de klassieke interieurs in containers op straat.

Marinus Jongman, voorzitter van de Groninger Studentenbond heeft daar ook een probleem mee. Naast dat klassieke interieurs verdwijnen verdwijnen er veel kamers voor studenten, omdat de huizen worden omgebouwd tot appartementen met een prijs waar huurders nog net huursubsidie voor kunnen krijgen. Op deze manier verdwijnt er volgens Jongman veel belastinggeld in de zaken van pandeigenaren, en verdwijnt veel betaalbare huisvesting voor studenten.

Aflevering 18 van Grote Markt 1 is te luisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en de website van OOG. Ook is de podcast te bekijken op YouTube en zendt OOG de podcast zondag 16 mei uit op tv om 12.00 uur en 16.30 uur.