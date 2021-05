PKN: “Denk na over aparte kerkdiensten voor gevaccineerden”

nieuws

De Protestantse Kerk Nederland, de PKN, geeft plaatselijke kerken in overweging om aparte kerkdiensten aan te bieden voor mensen die al gevaccineerd zijn. Daarover schrijft dagblad Trouw.

De PKN heeft aan een werkgroep gevraagd om te kijken wat er straks weer mogelijk is als steeds meer mensen een vaccin hebben gekregen. Speciale diensten voor gevaccineerden zouden een optie zijn. Uiteindelijk is het aan de plaatselijke kerken wat er met het advies wordt gedaan. Op dit moment mogen kerkdiensten, afhankelijk van de grootte van het kerkgebouw, gehouden worden met dertig bezoekers. De PKN ziet echter dat veel oudere mensen niet komen omdat ze dit niet durven vanwege hun kwetsbaarheid. Wanneer zij zich hebben laten inenten, is de situatie anders. “Het gevaar om besmet te raken of te besmetten, is nagenoeg verdwenen”, zegt René de Reuber van de PKN in het NOS Radio 1 Journaal. “Om in die behoefte tegemoet te komen, is het verantwoord om dat toch voor deze mensen te doen. Want die zitten al heel lang thuis.”

Mochten er aparte kerkdiensten komen dan is het niet nodig om een vaccinatiebewijs te laten zien. De PKN zegt uit te gaan van vertrouwen.