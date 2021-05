Pinksterweekend weer. Alleen zondag aangenaam, verder regenachtig

nieuws

Het blijft kwakkelen met de lente. De komende tijd valt regelmatig regen, de temperaturen blijven vrij laag, maar gelukkig is er wel af en toe zon.

In de nacht van vrijdag op zondag regent het en daalt de temperatuur naar 10 graden. Zaterdag verloopt ook regenachtig en pas later in de middag wordt het droog met af en toe zon. De temperatuur loopt op naar 13 graden.

Pinksterzondag is voorlopig de beste dag. In de ochtend is er kans op een bui, maar in de middag is de zon regelmatig te zien. Het wordt 14 graden.

Pinkstermaandag is weer grijs en vallen er buien. Het wordt dan 13 graden. Het blijft de dagen daarna regenachtig en het blijft erg fris voor eind mei.

Pas vanaf vrijdag ziet weerman Johan Kamphuis enige verbetering in het weer. Uitgebreid weerbericht