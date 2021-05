Pinkstereditie van ‘De Culinaire 4 Mijl’ groot succes: “Komend weekend weer”

nieuws

Foto: De Culinaire 4 Mijl

De Pinkstereditie van wandeltocht ‘De Culinaire 4 Mijl’ is een groot succes geworden. Dat laat de organisatie weten.

“Zaterdag hadden we zo’n zeshonderd deelnemers”, vertelt Marc Hoogeveen van de organisatie. “Op Pinksterzondag waren we uitverkocht en ook vandaag waren er geen plekken meer vrij. Dus we kunnen stellen dat het gewoon een heel groot succes is geworden.” Bij ‘De Culinaire 4 Mijl’ wandelen deelnemers langs vijf verschillende horecazaken waar ze wat kunnen drinken en eten om daarmee de eigenaren te ondersteunen. Door de coronamaatregelen hebben horecaondernemers het zwaar. Naast afhalen en bezorgen is deze wandeltocht een manier om inkomsten te genereren.

Afgelopen winter werden de wandeltochten ook gehouden. Ook toen kon het rekenen op veel belangstelling. Ook zoveel belangstelling dat de gemeente Groningen begin maart besloot om de wandeltochten te verbieden omdat de anderhalve meter afstand niet altijd gewaarborgd kon worden. De Pinkstereditie is de eerste die weer gehouden mag worden. “En we willen ook op dezelfde voet verder gaan. Omdat we zien dat er veel belangstelling is worden er ook komend weekend weer wandeltochten gehouden die dan langs andere horecagelegenheden gaan voeren.” Volgens Hoogeveen is er voor die edities nu al veel belangstelling. Meer informatie, en het reserveren van tickets, kan via deze website.