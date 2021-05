Petitie om middelbare scholen niet volledig te openen al bijna 3.000 keer ondertekend

nieuws

Een petitie om middelbare scholen niet volledig te heropenen is zondagavond al bijna 3.000 keer ondertekend.

Zaterdag maakte demissionair minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs bekend dat middelbare scholen vanaf 31 mei weer volledig open mogen. Vanaf 7 juni moeten alle scholen weer helemaal open zijn. Het kabinet had aan het Outbreak Management Team, het OMT, gevraagd of de anderhalvemetermaatregel op scholen ook kan komen te vervallen. Het OMT heeft hier naar gekeken en heeft gezegd dat dit verantwoord is.

Twijfels bij onderwijsvakbond AOb

Na de bekendmaking liet onderwijsvakbond AOb weten haar twijfels te hebben. Bij de vakbond waren op dat moment al verschillende telefoontjes en mailtjes binnengekomen van leraren die zich zorgen maakten. “Voor de leerlingen is het goed. Er zijn verhalen bekend van jongeren die met problemen kampen en onderwijsachterstanden hebben opgelopen. Maar wat wij wel vinden is dat de veiligheid van het onderwijspersoneel altijd gegarandeerd moet zijn. Daarnaast, als je op 7 juni begint dan is het nog vijf weken tot de start van de zomervakantie. Waarbij je weet dat als het nieuwe schooljaar in augustus start iedereen de mogelijkheid heeft gehad om gevaccineerd te worden”, liet Marja de Bree van AOb weten.

“Ik sta er dubbel in”

De directeur van het Harens Lyceum liet zaterdag weten er met een dubbel gevoel in te staan. “Voor de leerlingen is het fijn dat ze weer volledig naar school kunnen gaan”, liet schooldirecteur Albert Noord weten. “Aan de andere kant hebben we op dit moment een mooi ritme te pakken met een combinatie van fysiek en online onderwijs. Daarnaast zien we dat veel docenten en onderwijsondersteunend personeel nog niet zijn gevaccineerd. De vaccinatiegraad op onze school ligt nog niet zo hoog, hoewel ik verwacht dat hier de komende weken wel flinke stappen in gemaakt gaan worden. Maar toch zie je dat het nieuws voor onrust zorgt. Dus als je alles bij elkaar optelt, dan sta ik er gewoon dubbel in.”

Petitie

De petitie werd zaterdagavond online gezet. De initiatiefnemers willen dat de scholen tot de zomervakantie gedeeltelijk openblijven waarbij er anderhalvemeterafstand bewaard wordt. Men stelt dat het volledig heropenen in de laatste weken voor de vakantie geen zoden aan de dijk zet qua ontwikkeling van de scholieren. Meer informatie over de petitie is te vinden op deze pagina.