Personeelstekort voor massavaccinatie speelt niet in Groningen

Foto: James Gathany en Judy Schmidt via Pixnio

In de provincie Groningen beschikt de GGD over genoeg personeel die straks ingezet kunnen worden als de massavaccinatie op gang komt. Dat meldt RTV Noord zaterdag.

De NOS meldde vrijdagavond dat de GGD landelijk nog duizenden werknemers tekort komt voor de vaccinatieronde. Door grote vaccinleveringen is het de bedoeling dat in juni gestart wordt met het massaal vaccineren. Uit onderzoek blijkt dat men in het land nog 1.000 mensen zoekt die toezicht kunnen houden op het prikken. Daarnaast worden nog minstens 6.000 werknemers gezocht die kunnen prikken. Landelijk zijn er 13.000 fte, voltijdbanen, nodig voor het werk. Daarvan zijn er nu 7.000 plaatsen ingevuld. Naar alle waarschijnlijkheid zoekt men in werkelijkheid nog meer mensen omdat het vaccinatiewerk vaak in deeltijd wordt gedaan.

In Groningen worden op dit moment 600 mensen ingezet voor het vaccineren. Op korte termijn komen daar nog 250 bij. Daarnaast worden er ook nog mensen opgeleid. Mochten er wel problemen ontstaan dan kan de GGD ook een beroep doen op huisartsen en ziekenhuispersoneel die in dat geval ook een rol kunnen spelen.