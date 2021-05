Paul de Rook stopt als wethouder in Groningen

Paul de Rook (D66) stopt op 31 juli als wethouder in de gemeente Groningen. Dat heeft de gemeente dinsdagmiddag bevestigd, nadat verschillende bronnen zijn vertrek aan OOG bevestigden.

“Deze volgende stap zet ik met volle overtuiging, maar niet zonder weemoed”, zo meldt De Rook via de website van de gemeente. “Groningen is mijn stad. Ik heb de afgelopen 12 jaar, waarvan 7 jaar als wethouder, met toewijding geprobeerd onze stad een beetje mooier te maken. Ik ben dankbaar voor de onvergetelijke momenten, de leuke collega’s, de lessen die ik heb geleerd en de groei die ik bij de gemeente heb kunnen doormaken.”

Per 1 augustus begint De Rook aan zijn nieuwe baan, als directeur Organisatie- en Onderwijsontwikkeling bij Noorderpoort. “Ik heb al mijn beroepsmatige keuzes gemaakt vanuit de wens bezig te zijn met maatschappelijk relevante vraagstukken”, zo stelt De Rook. “Ik wil graag dat mijn bijdrage hieraan een zeker verschil kan maken. Vanuit die drijfveren kan ik geen maatschappelijk meer relevante sector bedenken dan het Mbo. Ik vind het geweldig om me de komende jaren met de toekomst van het Groningse beroepsonderwijs te mogen bezighouden bij een van de meest inspirerende organisaties die ik de afgelopen jaren heb leren kennen” Opvolgers nog onbekend

De Rook kondigde in maart van dit jaar al aan dat hij zich niet opnieuw verkiesbaar zou stellen voor het lijsttrekkerschap van zijn partij, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

De opvolger van De Rook is nog niet bekend. Raadslid en D66-fractievoorzitter Tom Rustebiel heeft zich kandidaat gesteld voor deze taak, evenals voormalig Tweede Kamerlid Antje Diertens.

Vaarwel na twaalf jaar gemeentepolitiek

In 2010 begon De Rook met zijn carrière in de lokale Groninger politiek. Vanaf dit jaar was De Rook, namens D66, lid van de gemeenteraad.

Sinds 2014 is De Rook wethouder in Groningen. Tot 2019 had hij Verkeer & Vervoer, Cultuur, Sport en de verbouwing van de Oostzijde van de Grote Markt in zijn portefeuille. Na de verkiezingen van 2018 hield De Rook zich bezig met Economische Zaken, Cultuur en Financiën. Ook was hij wijkwethouder voor het westelijke deel van de Stad.

Van 2005 tot 2013 studeerde De Rook juridische bestuurskunde en internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2018 trouwde hij met CDA-Tweede Kamerlid Anne Kuik.