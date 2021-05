Paterswoldseweg vanaf donderdagavond tot 9 juni afgesloten wegens werkzaamheden

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De Paterswoldseweg is vanaf donderdagavond 22.00 uur tot woensdagochtend 9 juni afgesloten wegens werkzaamheden ter hoogte van het ringweg-viaduct. Dat laat Aanpak Ring Zuid woensdagavond weten.

Ter hoogte van het viaduct werkt Combinatie Herepoort aan de bouw van een nieuw viaduct. Vanaf donderdag tot en met 9 juni worden er buispalen aangebracht die voor de fundering van de landhoofden van het nieuwe viaduct dienen. Om deze werkzaamheden goed uit te voeren is het nodig om de onderdoorgang van het viaduct, en een gedeelte van de zuidelijke ringweg, af te sluiten.

Omleiding

De afgelopen weken zijn er bij het viaduct al funderingspalen en grondkerende wanden geplaatst. Als de installatie van de buispalen is afgerond worden er voor de verdere fundering 230 kleinere buispalen aangebracht en worden ook de damwanden ingetrild. Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer over de Paterswoldseweg omgeleid. Fietsers en voetgangers rijden via de Muntinglaan, Hoornsediep en de Laan van de Vrede. Gemotoriseerd verkeer rijdt via de Leonard Springerlaan, Vrijheidsplein, de N7 en de A28.

Geluidsoverlast aanpakken

Om het nieuwe viaduct te kunnen bouwen werd eind vorig jaar een tijdelijk viaduct over de Paterswoldseweg aangelegd. Omwonenden ervaren veel geluidsoverlast van dit tijdelijke viaduct. Gebleken is dat eerdere maatregelen weinig effect hebben. Nu de Paterswoldseweg enige tijd gestremd is, is het voor Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort een goed moment om nieuwe maatregelen te nemen om de overlast terug te dringen. Zo gaat men de liggers van rijdek dubbelzijdig inpakken. De verwachting is dat dit voor een flinke vermindering van de geluids- en trillingshinder gaat zorgen.

Meer informatie over de werkzaamheden vind je op deze pagina.