Paterswoldseweg bijna twee weken dicht bij ringwegviaduct

Foto: Groningen Bereikbaar

De Paterswoldseweg is vanaf volgende week donderdag bijna twee weken dicht bij het viaduct onder de zuidelijke ringweg. Dat maakte Groninger Bereikbaar donderdag bekend namens Aanpak Ring-Zuid.

Van donderdag 27 mei 22.00 uur tot woensdag 9 juni 06.00 uur moet alle verkeer in beide richtingen een andere route kiezen. Gemotoriseerd verkeer kan omrijden via de Leonard Springerlaan, het Vrijheidsplein, de N7 en de A28. Een andere optie is via de Parkweg, de Verlengde Hereweg en de Van Ketwich Verschuurlaan.

Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Muntinglaan, het Hoornsediep en de Laan van de Vrede.