Passer-loper Craig Ireland tekent één seizoen bij Lycurgus

nieuws

Foto: Craig Ireland via Instagram

Met Craig Ireland heeft Amysoft Lycurgus haar eerste passer-loper van het seizoen binnen. De Canadees tekent een contract van een jaar bij de Groningse volleybalformatie en maakt daarmee de overstap van het Duitse SWD Powervolleys Düren.

“Ik ben een energieke speler en ik hou er enorm van om iedere dag te strijden en het volleybalgevecht aan te gaan. Ik hoop in Groningen veel van de coaches en de spelers te leren gedurende mijn tijd bij Amysoft Lycurgus en ik wil natuurlijk prijzen winnen”, aldus de 1.95 meter lange Ireland.

De 23-jarige Ireland werd geboren Hamilton, Ontario en begon op zijn twaalfde met volleyballen. Ireland speelde vijf jaar lang bij de McMaster University in Ontario, waarna hij in 2020 de overstap maakte naar de Duits formatie.

Ook de technische staf is blij met de komst van Ireland. “We hebben Craig ook vorig jaar al uitgebreid bekeken”, aldus coach Arjan Taaij. “Echte Canadees geschoolde speler. Technisch goed en op alle onderdelen compleet onderlegd. Hij is explosief, dynamisch en uiterst ambitieus om de stap naar het nationaal team te maken. We zijn blij dat we hem hebben kunnen vastleggen.”