Partij voor de Dieren wil dat gemeente hengelsport verbiedt

Foto's:/filmpje: HSF Vissen

Het Groninger gemeentebestuur moet maatregelen nemen tegen de ellende die hengelsport heet. Dat vindt de Partij voor de Dieren.

De dierenambulance heeft de afgelopen maanden verschillende vogels gered die levensbedreigend verwikkeld waren geraakt in visdraad of gewond waren door vishaken. Het aantal vissers is gegroeid en hiermee ook het leed voor vissen, vogels, natuur en milieu, aldus de partij. Uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks 54 duizend kilo aan lood terechtkomt in zoetwater oppervlakten.

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede zegt: “We zijn heel blij dat de dierenambulance hier steeds zo goed op reageert. Maar dat is niet genoeg, we moeten deze dierenkwelling zoveel mogelijk aan banden leggen.” De Partij voor de Dieren wil daarom dat het college vissport verbiedt in en nabij wateren waar de gemeente de eigenaar van is.