Partij voor de Dieren geschokt: “Stadsbestuur moet ingrijpen bij Gyas”

nieuws

Foto: Alan D. Wilson, www.naturespicsonline.com - http://www.naturespicsonline.com/galleries/14#5 (higher resolution version obtained in correspondence with website owner), CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1488292

De fractie van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Groningen is geschrokken van het nieuws dat leden van roeivereniging Gyas duiven hebben doodgeschoten in het boothuis van de vereniging.

Stadsblog Sikkom wist de hand te leggen op een foto die rondgaat op social media. Op de foto zijn twee mannen in sportkleding van de roeivereniging te zien die aan het poseren zijn met een aantal dode duiven. Ook is er een wapen, dat op een luchtbuks lijkt, zichtbaar. “Wij willen dat het college van burgemeester en wethouders ingrijpt bij de roeivereniging”, aldus fractievoorzitter Kirsten de Wrede.

Bevrijdingsdag

De Wrede noemt het pijnlijk dat uitgerekend de foto op 5 mei opduikt. “Bevrijdingsdag is een dag van hoop, een dag waarin we vieren dat er een einde kwam aan het grootschalige geweld van de Tweede Wereldoorlog. Dat uitgerekend op zo’n dag een foto opduikt van studenten die blijkbaar trots zijn op het feit dat ze dieren hebben gedood, werpt een schaduw over het feestelijke karakter ervan.”

Cultuur

De fractie denkt dat verschillende wetten zijn overtreden. Zo mag je niet zomaar dieren doden zonder ontheffing, en mag dit al helemaal niet in het broedseizoen. Daarnaast vindt de Partij voor de Dieren dat er een schending is van de openbare orde en veiligheid. “Het schieten met een luchtbuks die in ieder geval in staat was om dieren te doden, kan ook voor mensen gevaarlijk zijn geweest.” Bovendien denkt de partij dat het verspreiden van de foto zou kunnen wijzen op een cultuur waarbinnen dergelijke zaken blijkbaar acceptabel zijn. “Er moeten sancties opgelegd worden en een onderzoek naar de veiligheidssituatie is ook gewenst.”