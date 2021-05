Over veertien dagen duidelijkheid over toekomst huidige Gerrit Krolbrug

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Over veertien dagen is er meer duidelijkheid over de toekomst van de huidige Gerrit Krolbrug. Dat kreeg de Groningse gemeenteraad woensdagavond te horen.

De gemeenteraad werd bijgepraat over de huidige situatie door Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat wil in de komende twee weken onderzoek doen of het mogelijk is of de brug ook gerepareerd kan worden. Daarbij kijkt men niet alleen naar het brugdek maar ook naar de beide landhoofden. Ook die zijn bij de aanvaring beschadigd geraakt. Mocht reparatie mogelijk zijn dan wil Rijkswaterstaat ook een indicatie geven op welke termijn dit mogelijk is. Mocht reparatie niet mogelijk zijn dan wordt gekeken naar een tijdelijke oplossing in de vorm van een brug of een pontje.

Aanvaring

De Gerrit Krolbrug werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangevaren door een binnenvaarttanker. Bij de aanvaring ontstond grote schade aan de brug. Na een weekend hard werken lukte het Rijkswaterstaat maandagavond om de brug weer op de spil te krijgen waarmee de brug weer gedraaid kon worden en het scheepvaartverkeer hervat kon worden. Sindsdien zijn ook de beide voetgangersbruggen weer open.

Pendelbusjes

Mensen die slecht ter been zijn kunnen de komende twee weken gebruik maken van pendelbusjes. Deze busjes komen aan beide kanten van de brug te staan en gaan mensen van de ene kant naar de andere kant brengen via de Oostersluisbrug of via de Noordzeebrug. Voor ondernemers aan de Ulgersmaweg is er een compensatieregeling. Nu de brug weg is vrezen zij een inkomstendaling. Wel zegt Rijkswaterstaat dat een ondernemer dan wel heel stevig aan moet kunnen tonen dat een aanzienlijk deel van de inkomsten weg is gevallen. Rijkwaterstaat tempert ook de verwachtingen door te zeggen dat de bedrijven wel bereikbaar blijven door om te rijden.

Later dit jaar gaat er gesproken worden over een nieuwe Gerrit Krolbrug. In november moet daar een knooprover worden doorgehakt.