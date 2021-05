Oude bekende Matthew Otten hoofdcoach Donar

nieuws

Foto Wouter Holsappel. Matthew Otten, nieuwe coach Donar

Matthew Otten wordt de nieuwe hoofdcoach van Donar. De 39-jarige Amerikaan, wordt de opvolger van Pete Miller. Miller was tijdelijk coach na het ontslag van Ivan Rudez in april.

Otten was het afgelopen seizoen coach van Yoast United uit Bemmel. Hij heeft een contract getekend voor twee jaar met een optie voor nog een jaar.

Als speler was hij twee seizoenen actief bij Donar dat toen als Gas Terra Flames door het leven ging en won het landskampioenschap in 2010 en de beker in 2011.

Zijn vader kwam als Nederlandse immigrant in Amerika. Otten heeft dus ook een Nederlands paspoort.