Opruimactie in Stadspark tegen gemeentelijke plannen

Foto Andor Heij. Stadspark, lente

Omwonenden van het Stadspark, verenigd in de actiegroep ‘Stadspark Natuurlijk’, voelen zich niet gehoord in de plannen die de gemeente heeft met de Drafbaan en de rest van het park. Daarom gaan ze aanstaande zaterdag zwerfvuil opruimen.

Volgens de actiegroep moet de grote hoeveelheid zwerfafval, die de omwonenden willen gaan verzamelen tijdens de opruimactie, laten zien dat de gemeente het bij het verkeerde eind heeft met betrekking tot het park. De gemeenteraad zal de plannen, waarin onder andere de drafbaan moet wijken voor een evenemententerrein en er meer ruimte komt voor cultuur en recreatie, aanstaande woensdag gaan bespreken.

“De gemeente suggereert dat er weinig tot geen bezoekers in het Stadspark komen”, vertelt Manon van der Meulen van actiegroep Stadspark Natuurlijk. “Door alle zwerfafval op te ruimen, laten we zien dat dat een onjuiste voorstelling van zaken is. Wij willen inspraak in de plannen met betrekking tot de Drafbaan en het Stadspark, het aantal geluidsdagen en decibellen naar beneden en alle evenementen met geluid naar de Drafbaan.”

Mensen kunnen zich opgeven voor de opruimactie door een mailtje te sturen naar Stadspark Natuurlijk, onder vermelding van ‘Schoonmaakactie Stadspark’.