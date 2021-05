Opnieuw eenrichtingsverkeer in Herestraat: “Geen toegang vanaf Zuiderdiep”

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

De gemeente Groningen stelt zaterdagmiddag opnieuw eenrichtingsverkeer in voor de Herestraat.

Vanaf 13.30 uur kunnen voetgangers vanaf het Zuiderdiep de Herestraat niet in. “Om voldoende ruimte te hebben tussen de wachtrijen voor de winkels en voetgangers, kun je vandaag tussen 13.30 en 16.00 uur de Herestraat niet in vanaf het Zuiderdiep”, laat de gemeente weten. “Je kunt de Herestraat wel verlaten vanaf deze kant. Houd rekening met het houden van anderhalve meter afstand tot elkaar.”

Ook vrijdag gold er eenrichtingsverkeer in de winkelstraat. Via deze interactieve kaart kan bekeken worden hoe druk het is in de binnenstad. In het begin van de middag liet de kaart zien dat het in de Herestraat, Folkingestraat, Brugstraat en op de Westerhaven te druk was.