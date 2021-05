Opkoopverbod voor vastgoedbeleggers in de maak in Groningen

nieuws

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

Net als in een groot aantal andere grote steden in Nederland zijn in Groningen plannen in de maak om een opkoopbescherming in te voeren.

Met de maatregel willen de gemeentes voorkomen dat beleggers woningen opkopen om te verhuren. Daarmee moeten de krapte en extreem hoge prijzen op de woningmarkt worden aangepakt. De verwachting is dat de Eerste Kamer dit jaar nog goedkeuring geeft aan een wetsvoorstel, die de invoering van dergelijke maatregelen mogelijk maakt.

‘Mooi instrument’

Ook Groningen is groot voorstander van de invoering van een opkoopbescherming, zo stelt woordvoerder Manon Hoiting namens wethouder Roeland van der Schaaf: “Het is een mooi instrument om het opkopen van woningen voor verhuur tegen te gaan. Zodra de wet wordt ingevoerd, gaan we de regeling inzetten in Groningen. We zijn er klaar voor als dat gebeurt.”

Veel steden willen verbod invoeren

Steden als Rotterdam, Eindhoven, Den Haag en Haarlem willen begin volgend jaar al een beleggersverbod invoeren, zo blijkt uit een rondgang van Het Financieele Dagblad. Bekend is dat ook Amsterdam, Utrecht, Leeuwarden en Zaanstad een dergelijk verbod willen invoeren, maar wanneer is niet bekend. willen die ook invoeren, maar kunnen daar nog geen datum voor noemen.