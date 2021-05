Open feesttraining ter ere van tien jarig bestaan jeugdtraining bij Gronical Dizziness

nieuws

Foto: Gronical Dizziness

Tien jaar na de eerst open jeugdtraining bij Gronical Dizziness viert de ‘ultimate frisbee’-vereniging op maandag 17 mei het tienjarig bestaan van de jeugdafdeling. Om dat te vieren, houdt de vereniging opnieuw een open training voor aspirant-spelers tussen de 8 en 18 jaar.

Na tien jaar is de jeugdafdeling van de vereniging sterk gegroeid. Spelers trainen wekelijks en doen mee aan de landelijke competitie en grote toernooien in de snelle en dynamische teamsport.

De open training vindt plaats op maandag 17 mei op Sportpark Het Noorden in Selwerd en begint om 17.30 uur. Aspirant-leden kunnen daarin kennismaken met de sport, waarbij het doel is om de frisbee over te gooien en te scoren in een eindvak. Aanmelden voor de training kan via info@gronicaldizziness.nl Meer informatie over training en de ‘ultimate frisbeesport’ is te vinden op www.gronicaldizziness.nl