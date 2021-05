Op laatste moment beslissing inzetbaarheid Arjen Robben

sport

Arjen Robben

Over de inzetbaarheid van Arjen Robben in de thuiswedstrijd van FC Groningen tegen AZ donderdag (vandaag) wordt op het laatste moment een beslissing genomen.

Robben speelde afgelopen weekeinde in de wedstrijd tegen FC Emmen 80 minuten en was belangrijk voor zijn ploeg. Robben heeft bijna het hele seizoen aan zijn herstel gewerkt en mogelijk komt een basisplaats in de wedstrijd tegen AZ net te vroeg na de inspanningen van zondag.

Wessel Dammers en Gabriel Gudmundsson zijn nog geblesseerd, maar Sam Schreck is er waarschijnlijk wel bij.

De wedstrijd is vooral voor AZ van belang. De ploeg uit Alkmaar is met PSV in de strijd voor de tweede plek, die goed is voor de voorronde van de Champions League.

FC Groningen staat zevende en is vrijwel zeker van de play-offs voor Europees voetbal. In principe heeft Groningen nog een punt nodig, maar het doelsaldo is in vergelijking met concurrent Heracles veel beter. Plus vier tegen min zes.

De wedstrijd begint net als alle andere eredivisiewedstrijden om 14.30 uur.