“Op Hemelvaartsdag blijft het droog, in het weekend stevige buien”

nieuws

Het lange Hemelvaartsweekend gaat alles behalve droog verlopen. OOG-weerman Johan Kamphuis verwacht dat we komend weekend te maken gaan krijgen met stevige buien.

“Op Hemelvaartsdag zijn er flinke perioden met zon”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog. Wel trekt er zo nu en dan bewolking over die vooral in de avond dikker wordt. Bij een zwakke wind uit het noordoosten, windkracht 2, wordt het 16 of 17 graden. Op vrijdag is het opnieuw rustig weer. Het is wisselend bewolkt en het blijft droog. In het midden en zuiden van het land moet men echter rekening houden met felle onweersbuien die daar tot ontwikkeling komen. Het wordt 15 graden.”

“Op zaterdag is er af en toe zon en vooral in de loop van de dag volgen soms stevige buien waarbij er kans is op een slag onweer. Het wordt 16 graden. Ook op zondag zijn er een aantal buien actief bij een graad of 15. Het weekend gaat dus onbestendig verlopen en wellicht komt er een behoorlijke som neerslag bij. Ook na het weekend houdt het onbestendige en vrij koele weer aan.”