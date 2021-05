“Op Bevrijdingsdag buien, in het weekend warmer maar ook regen”

nieuws

Het aanstaande weekend gaat warmer verlopen waarbij het op zondag wel eens 23 graden kan worden. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Op Bevrijdingsdag vallen er enkele buien, soms het hagel maar er is ook ruimte voor de zon”, vertelt Kamphuis. “Later op de dag neemt de buiigheid af. Bij een vrij krachtige wind uit het westen, windkracht 5, wordt het 10 graden. In de nacht naar donderdag krijgen we te maken met opklaringen waardoor de minimumtemperatuur op 1 of 2 graden komt te liggen. Donderdag vallen er ook een paar buien en houdt het koele weer aan. Het wordt 10 graden maar het is vrij rustig en er is ook ruimte voor de zon.”

“In het weekend wordt het warmer. Zaterdag loopt het kwik op naar 15 graden en laat de zon zich zo nu en dan zien. Later op de dag of in de avond volgt er regen. Zondag is het plotseling zomer, is er veel zon en kan het met een zuidenwind 23 graden worden. Wel neemt de kans op een regen- of onweersbui in de loop van de dag of in de avond en nacht toe. Ook op maandag is het onweersachtig en mogelijk ook nog een keertje zomers warm.”