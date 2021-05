Ook op Bevrijdingsdag geen vlaggen op de torens

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Ook op Bevrijdingsdag wapperen er geen vlaggen op de torens in Groningen. Dat heeft de gemeente Groningen laten weten.

De gemeente laat weten dat het op Bevrijdingsdag opnieuw onstuimig is waarbij er harde windstoten voor kunnen komen. “Hierop hebben we besloten om de vlaggen niet te hijsen vanaf de torens. De veiligheid kan met deze windkracht niet gegarandeerd worden. De vlaggen vanaf de grondmasten worden wel gehesen.” Op het KNMI-station Eelde werd rond het middaguur een windkracht 5 gemeten. De hoogste windstoot betrof tot nu toe 67 kilometer per uur.

Ook op dinsdag, op Nationale Dodenherdenkingsdag, werd de Nederlandse driekleur niet halfstok gehesen op de torens. Ook toen waaide het te hard.

Ook vandaag is het weer onstuimig met harde windstoten. Hierom heeft de gemeente besloten de vlaggen niet te hijsen vanaf de torens. De veiligheid kan met deze windkracht niet gegarandeerd worden. De vlaggen vanaf de grondmasten worden wel gehesen. pic.twitter.com/XbisV1GWgS — Gemeente Groningen (@gem_groningen) May 5, 2021