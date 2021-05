Ook GroenLinks Eemsdelta eist demonstratieverbod bij abortuskliniek in Stad

nieuws

De abortuskliniek van Stimezo aan de Radesingel - Foto: Google Maps - Streetview

Na verschillende partijen in Groningen, Tynaarlo en Leeuwarden heeft ook de raadsfractie van GroenLinks in de gemeente Eemsdelta zich uitgesproken tegen protesten bij de abortuskliniek aan de Radesingel in Groningen. De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het lokale gemeentebestuur.

De fractie heeft het college van B&W opgeroepen in gesprek te gaan met burgemeester Koen Schuiling van Groningen en hem op te roepen de demonstraties te verbieden. Inwoners van Eemsdelta zijn aangewezen op de abortuskliniek in Groningen en ervaren daarmee ook last van de demonstranten bij deze kliniek.

Op 23 april publiceerde DvhN een artikel van de Groningse Minke Haveman, waaruit blijkt dat dat bezoekers van de abortuskliniek nog steeds belaagd worden door anti-abortusactivisten van de christelijke stichting Schreeuw om Leven. Als reactie daarop stelde Schuiling dat hij de oproep van Haveman en de raadsfracties begrijpt, maar dat hij de betogers niet zomaar mag wegsturen. De fracties stellen echter dat de demonstraties elders kunnen plaatsvinden en dat er daarom een bufferzone ronde abortuskliniek moet komen.