Ook ‘Glasnost’ en ‘Perspectief’ van OOG genomineerd voor Lokale Media Awards

Logo van de Lokale Media Awars - Bron: NLPO

Naast de nominatie van OOG als ‘Omroep van het Jaar’ en de nominatie van Wesley Ferweda als ‘Omroepvrijwilliger van het Jaar’, zijn ook het radioprogramma ‘Glasnost’ en de documentaire ‘Perspectief‘ namens OOG genomineerd voor de Lokale Media Awards van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO).

Donderdag maakte de jury de nominaties bekend. Voor Glasnost is het niet de eerste keer dat het programma genomineerd is voor een prijs van de NLPO. In 2013 won het programma de prijs al eens en ook in 2015 en 2016 was het programma genomineerd. De documentaire ‘Perspectief’ werd voor OOG gemaakt door Colin Mooijman en in mei 2020 uitgezonden. In de documentaire doet Mooijman onderzoek naar de problemen en de oplossingen voor rond armoedevraagstuk in de gemeente Groningen.

De Lokale Media Awards is een initiatief van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO), het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroep in Nederland. De prijsuitreiking vindt digitaal plaats op vrijdag 11 juni, live vanuit Beeld en Geluid in Hilversum.